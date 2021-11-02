«إيجيكو» تطرح مزايدة علنية لبيع ثمار مزرعة الصالحية الجديدة منتصف نوفمبر

كشفت شركة النصر للمباني والإنشاءات «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن طرح مزايدة لبيع ثمار مزرعة الشركة بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 327 فدانًا.

وقالت الشركة عبر منشور لها، حصلت «الدستور» على نسخة منه، إنها تطرح مزايدة بمزرعة الصالحية الجديدة لبيع ثمار موالح صيفي لمساحة 327 فدانًا، على أن تعقد جلسة فض المظاريف يوم الاثنين 15/11/2021.

وكانت وضعت «ايجيكو» مجموعة من البرامج والسياسات لمواجهة توسع الأعمال الحالية والمستقبلية، لمواجهة المتطلبات القومية داخليًا وخارجيًا.

فرق متكاملة

وقد نتج عن ذلك وجود إدارة عليا وإدارة تنفيذية تشتمل على فرق متكاملة من المهندسين والفنيين والعمال والمحاسبين والإداريين ذات كفاءة عالية، موزعين على أفرع الشركة التنفيذية المختلفة مدعمين بالأجهزة الفنية ومعدات التنفيذ والعدة.

يذكر أن المبني الرئيسي للشركة يضم أجهزة الإدارة العليا «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، ونائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة - قطاع المشروعات - قطاع التخطيط والمتابعة - قطاع الإمداد والتموين - القطاع المالي - القطاع الإداري - قطاع الشئون القانونية - قطاع العلاقات العامة».

وكان للتدريب المستمر وتطوير أساليب التنفيذ وإدخال استخدامات الحاسب الآلي أكبر الأثر في رفع مستوى جـودة التنفيذ، ما أهل الشركة للحصول على شهـادات الجودة العالمية: في مجال الجودة 9001/2015، والبيئة 14001/2015، والسلامة والصحة المهنية 18001/2007 بجميع مجالات عملها.