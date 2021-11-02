محافظ دمياط تتابع تنفيذ مجمعات حكومية وبيطرية في قرى حياة كريمة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم، بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" و أيضًا، ممثلى جهات الأوقاف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وعدد من المعنيين بالملف.

وتناول الاجتماع متابعة آخر التطورات بشأن قطع الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مجمعات خدمات حكومية و زراعية و بيطرية ببعض القرى، وذلك للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات، كما تابعت "محافظ دمياط" مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ما تم اتخاذه من خطوات مُتعلقة بمشروعات تأهيل الكبارى بعدد من قرى كفر سعد.