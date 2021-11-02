الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي التمهيدي بمجال اقتصاديات الدواء

هيئة الدواء
هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي التمهيدي بمجال اقتصاديات الدواء.

وأوضحت هيئة الدواء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، وأيام 29 نوفمبر، 4 ديسمبر، 11 ديسمبر و13 ديسمبر 2021.

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن البرنامج سينعقد لأول مرة أونلاين، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://cutt.ly/ERCXeWq

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها فى فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مع المركز العالمى لمراقبة الأدوية أوبسالا (UMC) والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لرصد الأدوية الدولي، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشئون الدواء، وكذلك هيئات وسلطات مراقبة الأدوية الوطنية من 64 دولة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم مركز أوبسالا بتخصيص الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بالسلامة الدوائية، ويعتبر العام الحالى هو العام السادس، والذى يحمل شعار "ساعد في جعل اللقاحات أفضل وأكثر أماناً للجميع من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها".

وتستهدف الحملة التى تستمر ابتداءاً من الغد وحتى ٧ نوفمبر الجارى، التوعية بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها بعد تناول الأدوية أو الحصول على اللقاحات؛ وذلك من خلال نشر عدد من الفيديوهات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضحت هيئة الدواء  أنه يمكن الإبلاغ عن الآثار العكسية للقاحات والأدوية  لهيئة الدواء المصرية عن طريق الموقع الإلكتروني  www.edaegypt.gov.eg، أو الإيميل [email protected]، أو الخط الساخن 15301.

هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل البرنامج التدريبي اقتصاديات الدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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