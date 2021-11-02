صباح فخرى يتصدر «تويتر» بعد وفاته فى مشفى الشامى بدمشق

تصدر هاشتاج صباح فخري تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إعلان وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج صباح فخري بعد وفاته.

صباح فخري يتصدر تويتر بعد وفاته

علقت فاتن المطيري، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: "قامة طربية استثنائية ، يليق به الانفراد.. رحمك الله وغفر لك.. حزنت جداً جداً".

وعبر حضري، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلا: "صباح‬⁩ ⁦‪فخري‬⁩ قامة فنية لا تتكرر في هذا الزمن الذي تتكاثر فيه الطفيليات فقط.. وداعا".

قال شاهين، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلا: "رحم الله صاحب القدود الحلبية ‏الفنان الجميل صباح‬⁩ ⁦‪فخري‬⁩".

وعلقت منيرة، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" معبرة عن حزنها بمقطع من أغانيه قائلة: "قل للمليحة أن تلبس الأسود ، غصين البان قد رحل ..الرحمة لروحك".

وسُيشيّع جثمانه الطاهر غداً من مشفى الشامي عند صلاة الظهر ويُدفن في دمشق (مقبرة الدحداح)، وقالت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن الجدير بالذكر ان ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، د.جلال الدهّان، ود. عبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.

من أشهر أغاني صباح فخري: "قل للمليحة، يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو" وغيرها.