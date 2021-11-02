الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احذر.. فعلان يعرضانك لغرامة 200 جنيه بالقطارات

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، عن تطبيق غرامات مالية على المخالفين داخل المرفق، لفرض حالة من الانضباط بين الركاب ومنعا لتفشي حالة الفوضى بالمحطات والقطارات.

وأوضحت الهيئة، أنه من بين المخالفات التي سيتم تطبيقها على الركاب غرامة التدخين في القطارات والتي تتمثل في دفع 70 جنيها فوريا، للقضاء على تلك الظاهرة التي تسبب الفوضى.

وأضافت السكة الحديد، أن من ضمن الغرامات التي سيتم دفعها، العبث بمعدات وآلات السكة الحديد، وتكون الغرامة المالية وقتها 200 جنيه، وكذلك اعتلاء قطارات السكة الحديد، أو بين العربات بغرامة 200 جنيه.

قطار سكة حديد اليوم مواعيد غرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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