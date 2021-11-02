احذر.. فعلان يعرضانك لغرامة 200 جنيه بالقطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، عن تطبيق غرامات مالية على المخالفين داخل المرفق، لفرض حالة من الانضباط بين الركاب ومنعا لتفشي حالة الفوضى بالمحطات والقطارات.

وأوضحت الهيئة، أنه من بين المخالفات التي سيتم تطبيقها على الركاب غرامة التدخين في القطارات والتي تتمثل في دفع 70 جنيها فوريا، للقضاء على تلك الظاهرة التي تسبب الفوضى.

وأضافت السكة الحديد، أن من ضمن الغرامات التي سيتم دفعها، العبث بمعدات وآلات السكة الحديد، وتكون الغرامة المالية وقتها 200 جنيه، وكذلك اعتلاء قطارات السكة الحديد، أو بين العربات بغرامة 200 جنيه.