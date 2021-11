السبت.. إطلاق فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» بالإسماعيلية

فى ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة؛ تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، السبت المقبل، فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" والذى ينظمه قصر ثقافة السينما بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمزمع تنفيذه بقصر ثقافة الإسماعيلية، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر الجارى.

جدير بالذكر أن مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" هو مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، كما أن الورشة متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية.

تتضمن فقرات الافتتاح محاضرة عن "السيناريو السينمائي" ويلقيها الفنان تامر عبدالمنعم ليعرض رؤيته عن المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على أعلى استفادة من دراسته، بجانب محاضرة عن "فنون كتابة السيناريو وأهم مقوماتها"، بالإضافة لورشتى عن "مبادئ السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد، وأخرى عن "أساسيات السيناريو السينمائي" يلقيها نادر الرفاعى.

كما تتضمن الفعاليات محاضرات فى "فنون الإخراج السينمائي" لكل من المخرج اشرف فايق، وفخر الدين نجيده، ومحاضرات عن "أساسيات الإنتاج السينمائي" لكل من د. مروة عزب، ود. ضياء الدين جابر، اما فى مجال "التصوير السينمائي" يتحدث د. حسين بكر، وزايد نايف، وفى مجال "المونتاج السينمائي" يتحدث المونتير حسام المحفوظى، بالإضافة لعرض للعديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة والاستفادة منها فى التدريب العملى لتدشين نتاج الورشة ومنها أفلام "the trial if the chicago7P‚ wiplash, boirdman, the king's speech, the artist".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة اختتمت السبت الماضي، فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" بقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع.