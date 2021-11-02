الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية حته من القمر بطولة لقاء الخميسي

زي القمر
زي القمر

تنشر الدستور مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر بطولة لقاء الخميسي.. يبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة عن مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر بطولة النجمة لقاء الخميسي وتقدم الدستور للقراء تقرير بمواعيد مسلسل زي القمر خلال هذا التقرير.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر بطولة لقاء الخميسي

يعرض مسلسل زي القمر حكاية حتمة من القمر على قناة CBC العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والإعادة الأخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك من أيام السبت إلى الأربعاء، كما تعرض قناة CBC drama المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساء والخامسة صباحا والرابعة عصرا بالإضافة إلى طرح الحلقات فور انتهاء عرضها على شاشة التلفزيون عبر منصة Watch itالرقمية.

أبطال مسلسل زي القمر

ويشارك في بطولة حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر كلا من الفنانة لقاء الخميسي والفنان محمد العمروسي و وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويناقش المسلسل فكرة التنمر والتخص منها من خلال إصابة بطلة القصة بمرض جلدي في وجهها وكيف تتعامل مع المجتمع بعد هذا المرض.

ميعاد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر على CBC

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وتعد الحكاية هي التاسعة من الموسم الثاني من المسلسل الجديد بعد حكاية مثل غالية بطولة درة واللي خلف ما ماتش لسوسن بدر وعقبال عوضك لمي كساب وغيرها من البطولات.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وفي الوقت الذي تعرض فيه حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر تشارك الفنانة لقاء الخميسي في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير والفنانة القديرة سميحة أيوب، بمشاركة كلا من ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

 

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