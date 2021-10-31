الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميعاد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر على CBC

مسلسل زي القمر
مسلسل زي القمر

تستعرض الدستور ميعاد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر على CBC حيث يواصل مسلسل “زي القمر” تألقه بعرض الحكايات الدرامية الخاصة به والتي لاقت ردود أفعال قوية من قبل الجمهور المصري والعربي والذي يعرض على قناة CBC الفضائية.

ميعاد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر على CBC

وبدأت قناة “سي بي سي” أمس السبت عرض أولى حلقات حكاية “حتة من القمر” والذي تخوض بطولته الفنانة لقاء الخميسي والمقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر

وتعرض حكايات مسلسل “زي القمر” على قناة CBC الفضائية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على أن تعاد في الساعة الثانية والنصف صباحا، والثانية عشر ظهرا.

كما تعرض حكايات مسلسل زي المقر على شاشة CBC drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وبالإضافة إلى طرح الحلقات فور انتهاء عرضها على شاشة التلفزيون عبر منصة Watch it الرقمية.

وخلال الأسابيع الماضية عرضت 7 حكايات من مسلسل زي القمر منها حكاية غالية للفنانة درة وحكاية أنا قبلت للفنانة آيتن عامر وحكاية عقبال عوضك من بطولة الفنانة مي كساب وحكاية اللي خلف ما ماتش بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر وعدد من النجوم في العمل.

قصة حكاية حتة من القمر

 وتظهر لقاء الخميسي خلال بوستر العمل بـ"وحمة" فى وجهها، مما يعرضها للتنمر من كل من حولها، ليستعرض المسلسل معاناة أي شخص لديه شيء مختلف ويناقش العمل قضية التنمر التي أصبحت منتشرة مؤخرا في المجتمع المصري بشدة. 

آخر أعمال لقاء الخميسي

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرا في بطولته مسلسل “إجازة مفتوحة” والتي خاضت بطولته برفقة الفنان شريف منير وعرض على قناة أون الفضائية وحقق المسلسل ردود أفعال قوية أثناء عرضه مسلسل وهو من نوعية الأعمال ذات الـ40 حلقة.

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وشارك في بطولته بجانب كل من شريف منير ولقاء الخميسي عدد من النجوم وهم سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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