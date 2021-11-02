«علاج الإدمان»: «الشابو» مخدر «بير سلم».. وفرويز: يدمر خلايا المخ

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن مخدر الشابو من أخطر أنواع المخدرات المنتشرة حاليا، والتي تؤثر بشكل كبير على خلايا المخ، حيث يتم تصنيع المخدر في أماكن "بير سلم" وهو ما يجعله اكثر ضررا من المواد المخدرة الأخرى.

وأضاف الصندوق فى فيديو للتوعية من أخطار هذا النوع من المخدر، أن هذا المخدر يعمل على تحول الشخص لإجرامي، يعرض حياة الآخرين للخطر، وهو ما يحتاج إلى خطة علاجية كبيرة للخروج من هذا النفق المظلم.

وفى سياق متصل، أكد صندوق مكافخة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي وفقا لبيانات المتصلين بالخط الساخن جاءت الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة 45.17 %، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.91 %، يليه الترامادول بنسبة 33.17 % و الأستروكس والفودو بنسبة 12.63% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

من جهته، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن هذا المخدر يؤدي إلى زيادة البروتين في المخ وتليف خلاياه وبالتالي قلة التذكر والتتبع، كما أنه يؤدي إلى تجلط الأوعية الطرفية ويسبب جلطات في القلب وتوقفه بشكل مفاجئ.

وأضاف أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية في تصريحات لـ"الدستور"، أن مادة الشابو تم تصنيعها في أمريكا وقت الثورة الصناعية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشخص، إلى أنه مع الوقت اتضح تأثيرها السلبي على الذاكرة والمخ، وتم توقف تصنيعه وبعدها تحول من مادة مصنعة في المصانع إلى مادة يتم تصنيعها على الأرصفة.

وأشار إلى أن مخدر الشابو ظهر مؤخرا فى مصر، حيث يتم تصنيعه تحت بير السلم، وهي مادة شديدة الخطورة يتم استيرادها أو تصنيعها وله تأثير خطير على حياة الإنسان.