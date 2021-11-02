الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«سحر» الحاصلة على براءة اختراع في البرمجة بأمريكا: «أسعى لرفع اسم مصر عاليا»

سحر
سحر

تمكنت المصرية سحر مصطفى، الحاصلة على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي والتحكم الآلي من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ماجستير في هندسة الكمبيوتر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة، ومديرة هندسة البرمجيات في شركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة، أن تصبح أول عربية تعمل كمديرة هندسة برمجيات في شركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك من خلال مسار وظيفي بدأ في مكتبة الإسكندرية، ومن ثم حصولها على فرصة تدريب داخلي مع شركة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها، قالت «سحر»: «قدرت مع فريقي الحصول على براءة اختراع هي الأولى في  الجيل الأول من منصات تحديد أجهزة المصادقة متعددة العوامل، والخطوة دي غيرت كتير جدًا في حياتي ومسيرتي المهنية والعلمية».                               

وأضافت لـ«الدستور»: «براءة الاختراع مكنتني من الانتقال إلى أعلى الشركات الإلكترونية في العالم، كما ساعدتني إني أكون قيادي أكثر تقنيًا في قيادة مشاريع، مرورًا بكوني حاليًا  في Microsoftمسؤولة عن إدارة فريق هندسة البيانات لبناء منصات التجارة الإلكترونية».

رفع اسم مصر عاليا

واختتمت مديرة هندسة البرمجيات في شركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة  الأمريكية تصريحاتها قائلة: «أتمنى أن أرفع اسم مصر عاليا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ونثبت للعالم أن المصريات يتفوقن في كافة العلوم والمجالات».

سحر مصطفى اول عربية براءة اختراع

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