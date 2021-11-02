الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إنتاج سيارة كهربائية.. 4 مشروعات لقطاع الأعمال في مجال الطاقة النظيفة

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

تزامنا مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تغيير المناخ، وحرصا على توجه الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة، ترصد «الدستور» في السطور التالية أهم المشروعات التي تتماشي مع توجه الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة، وفقا لبيانات الشركات وتصريحات وزارة قطاع الأعمال العام.

السيارات الكهربائية 

تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام، عبر شركة النصر للسيارات، مشروع إنتاج السيارات الكهربائية، والمقرر طرحه نهاية العام المقبل، وفقًا لتصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تتعاون الوزارة مع إحدى الشركات الصينية الكبرى لصناعة السيارات.

أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وفي ذات السياق، تنفذ شركة الهندسية للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشروع إنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

سيارات كهربائية وغاز طبيعي.. 14 راكبا

تدرس وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع انتاج سيارات 14 راكبًا «الميكروباص»، إذ يعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية، ووفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام، من المقرر أن تصل نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 80%.

إنتاج الهيدورجين الأخضر

تدرس شركة «كيما»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، إنتاج الهيدورجين الأخضر في مصانع كيما بأسوان، عقب زيارة تمت لمصانع كيما من جانب لجنة بمجلس الوزراء، لبحث إمكانية إنتاج الهيدورجين الأخضر مع إحدى الشركات الألمانية.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تدرك حجم التحديات التي تواجه الدول النامية التي تحتاج إلى دعم مادي لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة من لقمة المناخ.

وأضاف «السيسي» في كلمته خلال الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو، أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة وإنشاء المزيد من المدن الذكية.

وأضاف أن قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيرًا إلى أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.

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وائل لطفي

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