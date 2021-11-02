الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم شرع في قتل شاب بالطالبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بالاعتداء على الشاب بمنطقة الطالبية، وإصابته بكسر بالجمجمة وجرح بالوجه، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

اعترف المتهم بالاتهام المنسوب إليه، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، مما دفعه للاعتداء عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصاب، بعد تحسن حالته الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بمنطقة الطالبية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل اعتدى على شاب وأصابه بكسر بالجمجمة وجرح بالوجه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

 تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم،وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حبس الطالبية خلافات الشروع في قتل المتهم جنوب الجيزة النيابة العامة

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وائل لطفي

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