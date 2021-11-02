الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار «الاتحادى الأمريكى» بشأن السياسة

جريدة الدستور

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انتظار المشاركين في السوق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الهام بشأن السياسة، وذلك في مواجهة تزايد الضغوط التضخمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 1793.60 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.1 بالمائة إلى 1796.70 دولار.
ويتوقع ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت، أن يظل الذهب تحت ضغط في حالة اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة، ومن المرجح أن يعلن الاحتياطي الاتحادي عن بدء تقليص التحفيز في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، غدًا الأربعاء.
وقال إينيس «لكن قد يظل الذهب مدعوما في حالة استمرار عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب نفس المستويات الحالية»، وهو ما يشير إلى توقعات نمو أضعف لدى حملة السندات.
ظلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.5 بالمائة اليوم، لكنها دون أعلى مستوياتها في عدة أشهر عند حوالي 1.7 بالمائة الذي بلغته الشهر الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 23.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1056.38 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2044.97 دولار.

الذهب مجلس الاحتياطي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذهب اليوم

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