«الهجرة» تصدر العدد 34 من مجلة «مصر معاك» أكتوبر 2021

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، والتي شرفت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعاون بين مصر واليونان وقبرص.

وفي صفحات العدد، تطالعون أيضًا نتائج زيارة ميدانية لمحافظة "بني سويف" في خامس محطات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ومشاركة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة لأول مرة في تدريب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما نستعرض نماذج لشباب نجحوا في إطلاق مشروعاتهم بدعم من مؤسسات الدولة.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة وحرص القيادة السياسية على التنمية والتطوير، بجانب بناء الإنسان والقضاء على المناطق العشوائية وسط استراتيجية الدولة للقضاء على العشوائيات.

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.