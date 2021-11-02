حبس طباخ بتهمة النصب على المواطنين في قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس طباخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستغلالها فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هويته وتبين أنه (طباخ - مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزته "جواز سفر بإسم أحد الأشخاص، هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين من خلال الصفحة المشار اليها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته والمُستخدم فى وقائع النصب تبين احتوائه على “صور ضوئية لجوازات سفر وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفين، أسماء بعض الصفحات التى يقوم من خلالها استدراج ضحاياه".

كما أقر باستيلائه على "جواز السفر" المضبوط بحوزته من أحد المجنى عليهم بقصد انتحال صفة الأخير خشية ضبطه فى حكم صادر ضده.

وأمكن التوصل إلى اثنين من المجنى عليهما، وباستدعائهما أقرا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهما بزعم توفير فرص عمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.