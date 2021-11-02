الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزارة العدل تستقبل معاوني النيابة الإدارية لحلف اليمين الدستورية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تستقبل وزارة العدل، بعد قليل اليوم الثلاثاء، معاوني النيابة الإدارية الجدد خلال حفل مراسم أداء اليمين الدستورية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013/2014.

وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي كان مقررًا له الساعة التاسعة والساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، ليصبح مساء نفس اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بلاظوغلي بجدول توقيت مواعيد للحضور:

١) من مسلسل رقم ١ وحتى رقم ١٥٣ بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣ يكون التواجد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

٢) من مسلسل رقم ١٥٤ وحتى رقم ٣٠٦ في نفس القرار ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣، يكون التواجد في تمام الساعة الثانية مساءً.

٣) من مسلسل رقم ٣٠٧ وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة ٢٠١٣، وكذا لكل دفعة ٢٠١٤ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢١، التواجد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

ونوهت النيابة في بيانها إلى ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء ، قميص أبيض" والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر.

النيابة الإدارية 

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .

وزارة العدل اليمين الدستورية حفل مراسم النيابة الإدارية الجدد الزي الرسمي النيابة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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