حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 2 نوفمبر 2021
قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
- الحمل
مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.
صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك
ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.
- الثور
مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتشيع في العمل جوًا من الثقة المتبادلة.
عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.
- الجوزاء
مهنيًا: تناسبك الظروف الفلكية وتحمل إليك الحظوظ لتحقق رغباتك، أسبوع واعد ومهم يحمل لك التنويع والنجاح يفتح لك أبوابًا جديدة من التقدم والربح.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها.
صحياً: تكون صاحب قرار صحي مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه يعود بالنفع عليهم.
ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح.
- السرطان
مهنيًا: عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيرًا من الثقة التي نلتها من أرباب العمل.
عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.
صحيًا: تحاش مسايرة أصحاب الرأي القائل بأن الترفيه وحده قادر على إراحة أعصابك، الرياضة أيضاً تساعد على ذلك.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي.
- الأسد
مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة.
عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطورًا رومنسيًا.
صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.
- العذراء
مهنيًا: يبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، ووضع خططك الجديدة في التداول.
عاطفيًا: تلمس المزيد من المشارع المتأججة من الشريك تجاهك، فكن مطمئنًا ومرتاح البال، وتعامل معه بهدوء ورويّة.
صحيًا: قد يخيّل إليك أنك في وضع صحي مضطرب، فلتطمئن قم بزيارة طبيبك.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.
- الميزان
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.
عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها.
صحياً: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة لا تستطيع حله.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.
- العقرب
مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة للانقضاض عليك.
عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.
صحيًا: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.
- القوس
مهنيًا: يوم جيد يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية أو مع بعض الغرباء والأجانب.
عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.
ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.
- الجدي
مهنيًا: قد تجري الرياح اليوم كما تتمناه ولن تتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار، وتخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك
عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية.
صحيًا: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.
- الدلو
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.
عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما سيقدّمه من اقتراحات.
صحيًا: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.
ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.
- الحوت
مهنيًا: تعرف لقاءً مهمًا على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وتناقش عددًا من الأفكار بغية استثمارها في مشاريع مستقبلية.
عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيًا: كن على تواصل دائم مع الجمعيات التي تخصص يومًا في الأسبوع لممارسة هواية المشي.
ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.