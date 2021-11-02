قاض أمريكى يسقط معظم التهم عن الدبلوماسى الفنزويلى أليكس صعب

أسقط قاض في ولاية فلوريدا الأمريكية معظم التهم الموجهة إلى الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب، المتهم في الولايات المتحدة بتبييض الأموال لصالح الحكومة الفنزويلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، تشير وثائق المحكمة إلى أن القاضي الأمريكي روبرت سكولا قضى بإسقاط 7 تهم من أصل الـ 8 الموجهة إلى صعب، فيما بقت منها تهمة واحدة بـ"التآمر من أجل تبييض الأموال".

وقد يواجه صعب عقوبة أقصاها السجن 20 سنة في حال إدانته في هذه التهمة المتبقية.

يذكر أن أليكس صعب رجل أعمال كولومبي من أصل لبناني، وأحد مقربي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومنحته حكومة فنزويلا صفة دبلوماسية، حيث تم تعيينه مبعوثا إلى إفريقيا.

واعتقل صعب في جزر الرأس الأخضر في يونيو 2020. وسلمته سلطات هذه الدولة للولايات المتحدة في الشهر الماضي.

ووصفت فنزويلا اعتقال أليكس صعب وتسليمه للولايات المتحدة بـ"الاختطاف". وقطعت الحكومة الفنزويلية الحوار مع المعارضة احتجاجا على ذلك.

وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الذي يزور فنزويلا لـ3 أيام يجري خلالها تحقيقا أوليا في "جرائم ضد الإنسانية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الحكومة الفنزويلية، في بيان لها، إن مادورو شكر المدعي العام الذي "كرس نفسه" للتعمق في القضية الفنزويلية.

ووصل خان إلى كراكاس بدعوة من حكومة مادورو في إطار جولة له في أمريكا اللاتينية قادته في وقت سابق إلى كولومبيا.

وذكرت قناة "في تي في" الفنزويلية أن المدعي العام وصل إلى مطار مايكويتيا، حيث كان في استقباله وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا.

وأضافت أن "الزيارة التي تستجيب لدعوة رسمية وجهتها الدولة الفنزويلية عبر مكتب المدعي العام للجمهورية، تأتي في إطار العلاقات المؤسساتية التي تقيمها فنزويلا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها".

وأضافت أنه سيتاح لخان أن يطلع "عن كثب على التقدم الذي تحرزه مؤسسات الدولة وأن يعقد حوارا تعاونيا إيجابيا" خلال الزيارة.