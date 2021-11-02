الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ناسا تؤجل إطلاق صاروخ «سبيس إكس» بسبب «مشاكل صحية»

ناسا
ناسا

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية تأجيل إطلاق صاروخ "سبيس إكس" إلى المحطة الفضائية الدولية لـ3 أيام بسبب مشاكل صحية عند أحد أفراد الطاقم المتكون من 4 رواد فضاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، لم تحدد الوكالة طبيعة المشاكل الصحية لرائد الفضاء، لكنها نفت أن تكون حالته متعلقة بـ"كوفيد-19".

ويتم تأجيل إطلاق الصاروخ للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر تنفيذه يوم 31 أكتوبر، لكنه تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل بسبب الظروف الجوية.

والآن من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ يوم السبت عند الساعة 23:36 بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)  أنها تنوي إطلاق مهمتها "أرتيميس 1"، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر، في فبراير المقبل.

وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أرتيميس" الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة.

وستجرى الرحلة الأولى من دون رائد فضاء: إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من "ناسا"، المسمى "اس ال اس"، إلى القمر الكبسولة "أوريون" قبل أن يعود إلى الأرض.

وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين خلال مؤتمر صحفي إن "نافذة الإطلاق خلال شباط/فبراير تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر وستكون آخر فرصة لنا في 27 فبراير".

وفي حال الحاجة، خصوصا إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في مارس (بين 12 و27) وأبريل (بين 8 و23).

وقد جُمع الصاروخ بأكمله و"أوريون" على قمته، في مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية. ويقرب علوه من مئة متر.

وأوضح مايك سارافين أن "هذه المحطة مهمة جدا، إذ تظهر أننا في المرحلة الأخيرة قبل انطلاق المهمة".

وفي مطلع يناير، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق لإجراء تجربة عامة، وسيتم ملء خزانات المركبة بالوقود مع إجراء عد عكسي زائف لأغراض التجربة.


وبعد هذا الاختبار، سيُعلن عن تاريخ الانطلاق المحدد.

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