جوجل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية

أعلنت شركة جوجل عن نسخة مطورة من أنظمة أندرويد خصصتها لتلائم الحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تبعا لخبراء التقنية فإن غوغل طورت نظام Android 12L الجديد ليحسن أداء الحواسب اللوحية وخصوصا من حيث خصائص عرض الشاشة والتطبيقات المستعملة عليها.

ويعتبر النظام الجديد نسخة معدلة عن أنظمة Android 12 الحديثة ويحمل نفس الخصائص الأساسية، لكنه حمل معه بعض التغييرات، فعلى سبيل المثال يسمح هذا النظام للحاسب بعرض قائمة الوصول السريع والإشعارات بنفس الوقت، كما يحمل ميزة تقسيم الشاشة التي تساعد على استعمال أكثر من تطبيق في آن معا.

ويوفر هذا النظام تنسيقا تلقائيا لنوافذ عرض التطبيق على الشاشة، وخصوصا مع التطبيقات التي لم تصمم للعمل مع أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة.

وأشارت جوجل إلى أن نسخة المعاينة الأولية من النظام الجديد ستكون متاحة في البداية للمطورين الذين يعملون مع برنامج Google Android، كما يفترض أن تظهر قريبا في عد من الحواسب مثل حاسب Lenovo P12 Pro، وستطور نسخة خاصة من النظام ليتم اختبارها مع هواتف Pixel الحديثة وبعض الهواتف الجديدة القابلة للطي.

وعلى صعيد آخر، أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عامًا، أو آباؤهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.

وذكر موقع "تيك كرانش" التقني أن خيار الخصوصية الجديد كان أحد التعديلات التي أعلنت عنها "جوجل" في شهر أغسطس الماضي، في محاولة لبناء إجراءات حماية إضافية بشكل استباقي لمستخدميها دون الثمانية عشر عامًا.

وأوضح الموقع التقني أن المراهقين أو آباءهم بإمكانهم مطالبة "جوجل" بإزالة صورة ما من نتائج البحث، بطريقة بسيطة تحتاج إلى بعض المعلومات الشخصية ورابط الصورة المراد إزالتها، مشيرًا إلى أن الشركة ستراجع هذه الطلبات وتخطر المبلغين عند إزالة الصور.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جوجل عن إتاحة ميزة ترحيل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين من هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" إلى الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" في تطبيق "واتساب" الشهير.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن الميزة الآن متاحة على جميع هواتف "بيكسل"، كما أنها ستتاح للهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

وستجعل الميزة الجديدة التبديل من نظام تشغيل "آي أو إس" إلى "أندرويد" أسهل للمستخدمين.

وتتم عملية النقل بكل سهولة وتتطلب نسخة محدثة من تطبيق "واتساب" على الهاتفين، وأثناء إعداد الهاتف الذي يعمل بنظام Android، سيطلب من المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز iPhone، ما يتيح بدء عملية النقل.