الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نتابع الأوضاع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون أنه يتابع الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا على خلفية الأنباء عن "أنشطة غير اعتيادية" لروسيا في المنقطة.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له : "نحن على علم بالأنباء حول الأنشطة العسكرية غير العادية لروسيا بالقرب من أوكرانيا، ونواصل المشاورات مع الشركاء والحلفاء بهذا الشأن".

 

وأضاف: "ليس بوسعي أن أتحدث عن نوايا روسيا، لكننا نتابع الوضع في المنطقة".

 

وأشار إلى أن أي خطوات تصعيدية أو أعمال عدوانية ستثير قلقا لدى واشنطن.

 

وكانت السلطات الأوكرانية وبعض الدول الغربية قد أعربت عن قلقها في الفترة الأخيرة إزاء الزيادة المزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

 

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا ليس موجهة ضد أحد ويجب ألا تثير قلقا لدى أي جهة، وأنها تعتبر شأنا داخليا لروسيا.

 

وعلى صعيد آخر،  سجلت روسيا 40 ألفا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفا و797 إصابة.

 

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفا و380 شخصا، وغادر 28 ألفا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفا و424 شخصا.

 

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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