ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات كورونا عالميًا: 5 ملايين حالة حتى الآن

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 5 ملايين حالة.

وأفاد بيان الجامعة، في أحدث إحصائية نشرها موقعه الالكتروني، الاثنين بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" في العالم 5 ملايين و425 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 246 مليونا و743 ألفا و962 حالة. وأضافت جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 ملايين حالة.

أسيويًا، سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الإثنين/ أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و723 ألفًا و315 إصابة، كذلك ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و287 حالة وفاة. وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ(كوفيد-19) الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 122 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم إلى مليون و701 ألف و105 أشخاص.

وفي روسيا، سجلت وزارة الصحة 1155 حالة وفاة، و 40 ألفا و 402 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 239 ألفا و 693 وفاة والإصابات إلى 8 ملايين و 554 ألفا و 192 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة الفيتنامية 5 آلاف و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 926 ألفًا و720 إصابة، في حين توفي 52 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 22 ألفًا و135 وفاة، بينما تماثل ألف و731 شخصًا لشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 822 ألفًا و65 متعافيًا.

كما سجلت سلطات الصحة البنجالية حالتي وفاة، و214 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بنجلادش حتى اليوم إلى 27 ألفا و870 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و569 ألفا و753 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الإندونيسية 18 حالة وفاة، و403 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في إندونيسيا منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و423 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة إلى 4 ملايين و244 ألفا و761 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في أذربيجان تسجيل 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 532 ألفا و570 حالة إصابة والوفيات إلى 30 ألفًا و144 حالة وفاة، كما سجلت الوزارة تعافي 1174 حالات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 494 ألفًا و179 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية اليوم /الاثنين/ بأنه تم تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة - وفقا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها بالانجليزية - أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 200 ألف و844 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 421 وفاة. وأشارت الوزارة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 2467 حالة عدوى محلية و3 حالات إصابة وافدة من الخارج.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 40 حالة وفاة، و 40 ألفا و 77 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 9 ملايين و57 ألف و629 حالة والوفيات 163 ألف و515 حالة وفاة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 491 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 91 ألفا و142 إصابة، كما سجلت 5 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 162 حالة وفاة، وفقا لصحيفة برتجال نيوز.

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم /الإثنين/ تسجيل 4 آلاف و894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و30 ألفا و151 إصابة. وذكر تليفزيون "بولند إن" في نشرته بالإنجليزية أن السلطات سجلت أيضا 13 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى 77 ألفا و12 حالة وفاة.

وأفادت إحصاءات وزارة الصحة البولندية بتعافي مليونين و713 ألفا وشخصين حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 240 ألفا و137 حالة.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين : 9658 إصابة جديدة بالكورونا أبلغ معهد في غضون 24 ساعة. وأضاف تقرير المعهد على صفحته الالكترونية أن هذا المعدل سجل زيادة 3085 أكثر مما كان عليه يوم الاثنين قبل أسبوع.



سجل معدل الإصابة لمدة 7 أيام 154.8 إصابة فيما سجل فى اليوم السابق 149.4 إصابة بينما سجل قبل أسبوع 110.1 إصابة بفيروس كورونا المستجد وهو المعدل الذي يعكس عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية. جدير بالذكر أن أعداد الوفيات خلال ٢٤ ساعة قد سجلت 23 حالة وفاة بسبب الفيروس وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء الوباء إلى 95752.

يشار ان اجمالي عدد الاصابات فى المانيا كانت أكثر من 4.6 مليون اختبار كورونا إيجابي.

وأبلغت سلطات الصحة الهولندية عن 12 حالة وفاة، و7 آلاف و744 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند حتى اليوم إلى 18 ألفا و423 حالة، بينما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى مليوني و124 ألفا و512 إصابة.



في اليونان، سجّلت سلطات الصحة 52 حالة وفاة، و5449 إصابة جديد، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ بداية الجائحة إلى 15 ألفا و 990 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 747 ألفا و619 إصابة.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 112 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 571 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 124 ألفا و289 إصابة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 72 ألفا و961 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 مليونا و934 ألفا و095 حالة، كما تم تسجيل 1346 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 745 ألفا و535 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2170 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و722 آلاف و468 حالة، كما سجلت 32 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و22 حالة.

على الصعيد الإفريقي، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 29 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، لم تسجل أية وفيات مرتبطة به، لتبلغ الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 253 ألفا و339 إصابة تم رصدها من مليوني و708 آلاف و500 اختبار للكشف عن الفيروس، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و281 حالة.