الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يجرى بحث ميدانى عن الإنفاق السياحى المحلى فى 9 محافظات

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أنهى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أعمال بحث ميدانى عن الإنفاق السياحى المحلى، للعام الحالى 2020-2021، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والجهاز لرصد عناصر الطلب السياحى.


ووفقًا لقرار رئيس الجهاز، يقوم قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية التابع للجهاز المركزى بإجراء بحث ميدانى عن الإنفاق السياحى المحلى على عينة من الأسر تشمل 3000 أسرة موزعة على المحافظات التالية: القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، الجيزة، المنيا وأسيوط.
 

وكانت فترة جمع البيانات من الأسر عينة البحث قد امتدت خلال الفترة بين 19-10-2021 حتى 31-10-2021، بواسطة مندوبى الجهاز على نماذج الاستقصاء التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإشتراك مع وزارة السياحة لهذا الغرض.


كما استضاف جهاز التعبئة والإحصاء، قبل أيام جلسة تدريبية التى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عن "بحث الإنفاق السياحى المحلى لعام 2021"، بهدف تقصى آراء المواطنين فيما قاموا به من رحلات السياحة الداخلية، والاعتماد على البيانات فى إصدار تحاليل اقتصادية لمعرفة توجهات السائحين وخاصة فى السياحة الداخلية. 
 

يأتى هذا فى إطار اهتمام الدولة بتوافر المعلومات اللازمة لصانعي القرار بقطاع السياحة وضرورة التوسع فى بحوث الإنفاق السياحى لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحى فى الدخل القومى، وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحديد أهم الأسواق السياحية المحلية، وتأكيدًا على أهمية السياحة الداخلية، كركيزة مهمة لصناعة السياحة المصرية، تشجع المواطنين على الحفاظ على المقومات الحضارية والتراثية والجمالية لمصر.


وتشير دراسة أكاديمية حديثة إلى أن ما بين 5 إلى 6 مليار رحلة يقوم بها السائحون المحليون داخل بلدانهم بشكل سنوى، إذ تمثل حوالى 73% من إجمالى الليالى التى يقضيها السياح بمختلف أنواعهم من حيث مساهمتها فى الاقتصاد.

الاحصاء الإنفاق السياحى خيرت بركات السياحة بحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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