الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء الكويتى» يدين استهداف مدينة نجران وتفجير بوابة مطار عدن

تفجير بوابة مطار
تفجير بوابة مطار عدن

أدان مجلس الوزراء الكويتي استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين ومدينة جازان بعدد من الصواريخ البالستية.

أوضح المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد المجلس وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

في السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدًا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وشدد على وقوف الكويت إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية وتأييده دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، وأعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

الكويت بوابة مطار عدن الدولي مطار عدن الدولي مجلس الوزراء الكويتي مدينة نجران السعودية اليمن

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