رئيس مدينة ملوى يتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالقرى (صور)

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، جولة مسائية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية المعصرة بمركز ملوي، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها لتذليل كافة العقبات التى تعوق أعمال التنفيذ والوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال بالمشروعات.

رئيس مركز ملوي يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة

رافق رئيس المركز والمدينة خلال جولته، اكرام محمود وعلاء حمدي نائبا رئيس المركز والمدينة ومؤمن صلاح رئيس قرية المعصرة، وعدد من الجهات المعنية.

رئيس مركز ملوي يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة

بدأت الجولة بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة، حيث تابع العمل داخل مدرسة عزبة جاد الله، وكذلك الأعمال بمدرستين جاري إنشائهما بقرية المعصرة للوقوف على نسب التنفيذ والجدول الزمنى المحدد .

رئيس مركز ملوي يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة

كما تابع رئيس المركز والمدينة، أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع الخدمات الحكومية بالمعصرة حيث تم الانتهاء من الإنشاءات بالمجمع الخدمي وجارى أعمال التشطيبات الداخلية، وكذلك متابعة أعمال تطوير المبنى الإداري لمركز شباب المعصرة، وكذلك متابعة نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية.

رئيس مركز ملوي يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة

وكان رئيس مركز ومدينة ملوى، قد تابع مجهودات نواب رئيس المركز والمدينة بالمرور ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوي.