مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى القليوبية

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم "ق ر ط 9584"، قيادة "الألفى م م"، 34 سنة، سائق، بالطريق المشار إليه فوجئ بـ "كريم د م"، 37 سنة، عامل، مقيم عزبة عويس، يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدى إثر إصابته بنزيف داخلى بالمخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.