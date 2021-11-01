الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تنظيم الكهرباء» يتدخل لحل مشكلة ضعف التيار وعدم انتظامه بالغربية

الكهرباء
الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تدخله الفوري لحل شكوى واردة من أحد المستهلكين للكهرباء يتضرر فيها من ضعف وعدم انتظام التيار الكهربائي بالشارع الخاص به بمنطقة سمنود بالغربية.

وأعلن الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قيامه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:-

1- إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن المنطقة يتم تغذيتها من محول " الكشك" قدرة 800 ك.ف.أ.

2- تم نقل تغذية المنطقة محل الشكوى على محول الرضوان قدرة 1 م.ف.أ من سورتيه منطقة الخياط بطول 500 م ومساحة مقطع الموصلات (35مم2-50مم2-70مم2) والجهد عند المحول 220 فولت.

3- قياس الجهد عند العقار وجد 207 فولت، وأصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

كما تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية. 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك الكهرباء سمنود الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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