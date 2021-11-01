حبس عصابة سرقة الحديد من موقع تحت الإنشاء بالساحل
قررت جهات التحقيق بالساحل اليوم حبس تشكيل عصابي 4 ايّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك أحدهم ، وبحوزتهم (93 شدادات حديدية "مختلفة الأحجام" – 17 واير صلب – 5 مسمار كبير الحجم – مبلغ مالى"ضُبط بحوزة أحدهم").
وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات إعترف إثنين منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة الشروق "محل عمل أحدهما " بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته.. وإعترفا بأنهما كانا فى سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.
وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الأخرين أيدها .. واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.