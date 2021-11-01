الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الحديد من موقع تحت الإنشاء بالساحل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالساحل اليوم حبس تشكيل عصابي 4 ايّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك أحدهم ، وبحوزتهم  (93 شدادات حديدية "مختلفة الأحجام" –  17 واير صلب – 5 مسمار كبير الحجم – مبلغ مالى"ضُبط بحوزة أحدهم").

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات  إعترف إثنين منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة الشروق "محل عمل أحدهما " بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته.. وإعترفا بأنهما كانا فى سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الأخرين أيدها .. واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي موقع تحت الإنشاء اسلوب المغافلة الساحل القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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