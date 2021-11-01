طلب إحاطة بسبب غلق قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم

تقدمت النائب ميرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بخصوص غلق قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام منذ عدة سنوات، مما يشكل عبئا كبيراً على محافظة تعدادها 4 ملايين نسمة وهو القسم الوحيد الذي يخدمها، مما يضطر تلك الحالات للذهاب لمحافظة بني سويف أو القاهرة، مع طلب بإعادة فتح القسم وإزالة أسباب إغلاقه.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن فقدان الأحباب والأصدقاء السريع في بعض الحالات عند الإصابة بكورونا، يسبب مشاكل نفسية تلقي بظلالها على المجتمع، موضحة أن صحة المجتمع النفسية هي الضامن الأكيد لمجتمع سوي ومنتج وفعال مهما زادت فرص التنمية، تبقي السلامة النفسية ركنًا هامًا في بناء المجتمعات والدول.

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، طالبت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة بضرورة توفير الدعم النفسي والصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة، كون المرأة ذات الإعاقة من بين الشرائح الأشد احتياجًا للرعاية وتقديم خدمات الدعم النفسي والصحي لها ولأسرتها لما عانت منه على مدار عقود طويلة من التهميش المزدوج.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أن الدعوة لتوفير الدعم النفسي للنساء والفتيات ذات الإعاقة بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، التي تتواكب مع ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من حماية الصحة النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة. بالالزام بتوفير كل الخدمات الرعائية والطبية لهم كذلك فقد تم العمل على دعم الصحة النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة بإصدار تشريع يشدد على تغليظ عقوبة التنمر والتحرش بهن مشيرا إلى أن توفير خدمات الرعاية النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة يحتاج إلى وعى مجتمعى وتعاون بين كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات التوعوية والطبية.