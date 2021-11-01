الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على كوكب الأرض

جونسون
جونسون

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى بذل أقصى الجهود من أجل الحفاظ على كوكب الأرض.

وقال "جونسون"، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "إننا نجتمع اليوم والساعة البيئية تدق إيذانًا بانتهاء كوكب الأرض إن لم نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه".

وأضاف، أن كل لحظة تدق الساعة قائلة لنا: "إن حياتنا دقائق وثواني وعلينا أن نستغلها وعلينا أن نعمل خلالها للحفاظ على كوكب الأرض".

ونبَّه إلى أن كوكب الأرض أصبح تحيط به سحابة كثيفة من الملوثات، ولم يصنعها سوى الإنسان وبالتالي، فإن علينا ألا نتجاهل مطلب خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين.

وأوضح أنه يمكن أن نضيف إلى هدفنا هذا أهدافًا أخرى مثل مواجهة الأعاصير ومواجهة الفيضانات، وقال: "إن لم نفعل هذا فاننا سنقول وداعا لمدن بأكملها".

واستطرد قائلًا: "إن الساعة تدق قائلة للجنس البشري تحركوا وإلا فإن الأمور إلى انتهاء، وسيكون الوقت متأخرا للغاية ولن نستطيع أن ننقذ أجيالنا القادمة".

وأكد أنه يجب الآن اتخاذ إجراء حقيقي يلتزم به الجميع هنا في جلاسكو في اسكتلندا، وقال إنه "لدينا التكنولوجيا التي تمكنا من هذا وبالطبع لا نستطيع أن نقول أنه يمكننا القضاء على كل تلك المشكلات دفعة واحدة، فقد انتهى آوان ذلك ولكن نستطيع أن نعالج تلك التحديات واحدة تلو الأخرى".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على ضرورة إيقاف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم؛ وذلك لأنه يعد أكبر ملوث للبيئة بانبعاثات الكربون، والكثير من الغابات أصبحت في حكم المقضي عليها بفعل التلوث، وطالب بزراعة الكثير من الغابات بدلا من التي تم اقتطاعها لأنها السبيل الوحيد للحفاظ على البيئة حيث أنها تبث الأكسجين وتستنشق بدلًا منه ثاني أكسيد الكربون.

وطالب "جونسون"، بالكف عن استخدام كل الآلات التي تعمل بالفحم، لافتًا إلى أنه "منذ عقود طويلة أخرجنا من القمة تلك القطارات التي تعمل بالبخار والتي كانت تنفث سموم الكربون في الهواء، وأن المشتركين والمجتمعين في باريس منذ 6 سنوات تعهدوا بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي عام 2020 ونأمل أن يلتزم الجميع بما تعهدوا به".

وتابع قائلًا: "علينا أن نعمل مع كافة البنوك والجهات المانحة متعددة الأطراف، ونحدد سويًا المشروعات التي تمكننا من نزع فتيل هذه المخاطر التي تحدق بنا وأصبحت خطرا داهما يقابلنا، وعلينا أن نجد التمويل باستخدام هذه التكنولوجيا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه تم وضع استراتيجية للقضاء على هذه المخاطر بحلول 2030، وربما 2060، مؤكدًا أن العالم في نقطة فارقة سيتذكرها التاريخ، نقطة فارقة تاريخية على الجميع أن يحسن استغلالها وأن يحسن استغلال الموارد المتاحة وأن يعمل على تضافر الجهود للقضاء على هذه الملوثات.

المملكة المتحدة قمة المناخ رئيس وزراء بريطانيا بريطانيا جلاسكو

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