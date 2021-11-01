ميركل تصل مقر انعقاد قمة «كوب26» بجلاسكو

وصلت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين إلى مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة الـ26 للتغيرات المناخية "كوب 26" بمدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كانا في استقبال ميركل بمقر انعقاد القمة.

ويشارك في القمة 120 من قادة الدول و30 ألفا من أعضاء الوفود، فيما يصف البعض هذه القمة بـ"الفرصة الأخيرة" لاتخاذ تدابير فيما يخص التغير المناخي.