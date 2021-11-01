مفوض بلجيكا في إكسبو 2020 دبي: مشاركتنا بالمعرض تجسد العلاقات الراسخة بين البلدين

أكد المفوّض العام للجناح البلجيكي في معرض إكسبو 2020 دبي، الدكتور «باتريك فيركوترين دروبيل»، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين الإمارات وبلجيكا تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات لا سيما التجارية والاقتصادية، موضحًا أن المشاركة من خلال الجناح البلجيكي في إكسبو 2020 دبي، تجسد العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين والعمل على تعزيزها إلى آفاق أوسع.

ولفت «دروبيل» - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - إلى أن إكسبو 2020 دبي، يمثل فرصة فريدة لممثلي الدول المختلفة في النواحي السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية للالتقاء ومناقشة الدروس المستفادة من الجائحة ومستقبل تطور الحياة على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر بيئة آمنة للمشاركين والزوار من حول العالم.

وأضاف أن دولة الإمارات بذلت جهودًا ضخمة منذ أن فازت باستضافة هذا الحدث العالمي الهام، وإنجاح أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم.

وقال «دروبيل»، إن الجناح البلجيكي في إكسبو 2020 دبي، ملتزم بالترويج للحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء وتعزيز الاتصال بين دول العالم، حيث يسعى الجناح المسمى بـ"القوس الأخضر" إلى استعراض التطور الصناعي والتقني والعلمي الذي حققته بلجيكا، ويشكل نافذة إلى قلبها وشعبها كونها تقع في قلب أوروبا وسط كبريات المدن، وتوفر سبل انتقال سلسة إلى كل المدن الأوروبية.