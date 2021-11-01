الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط شخص يدير صفحة «فيس بوك» للنصب على المواطنين بتوفير فرص عمل

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي بمنطقة قصر النيل فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل وهمية والاستيلاء على أموالهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيـس بـوك " واستغلالها فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة و من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هويته وتبين أنه (طباخ  - مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته (جواز سفر بإسم أحد الأشخاص -  هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين من خلال الصفحة المشار إليها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته والمُستخدم فى وقائع النصب تبين احتوائه على (صور ضوئية لجوازات سفر  شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفين – أسماء بعض الصفحات التى يقوم من خلالها استدراج ضحاياه)، كما أقر باستيلائه على "جواز السفر" المضبوط بحوزته من أحد المجني عليهم بقصد انتحال صفة الأخير خشية ضبطه فى حكم صادر ضده.

كما أمكن التوصل إلى إثنين من المجنى عليهما، وباستدعائهما أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهما بزعم توفير فرص عمل لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصب مواطنين فيس بوك فرص عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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