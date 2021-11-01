الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتوعد فرنسا: أمامكم 48 ساعة للتراجع عن تهديداتكم المتعلقة بحقوق الصيد

ليز تروس
ليز تروس

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة البريطانية أمهلت فرنسا 48 ساعة للتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد. 

وأوضحت تروس، وفق وكالة “رويترز” الإخبارية، أن بريطانيا طالبت، اليوم الاثنين، فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة، وإلا فسوف تواجه إجراءً قانونياً بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت تروس: «لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماماً منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابعت: «لم يكن تصرف الفرنسيين منصفاً، ليس ضمن شروط اتفاق التجارة، وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية،وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون».

وووفقاً لتقارير اعلامية خلال الفترة الماضية، كان قدهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، باتخاذ خطوات ضد بريطانيا إذا استمرت في «عدم احترامها» لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقال: «لا نرغب في التصعيد ولكن إذا استمرت المملكة المتحدة في عدم احترامها لاتفاق بريكست سنتخذ إجراءات من طرفنا». وأضاف: «الكرة في ملعب البريطانيين الآن» في أزمة الصيد، مشيراً إلى أن إجراءات رد ستُطبق (الثلاثاء) إذا لم تقبل لندن بحل لـ«خفض التصعيد» اقترحته باريس.

وحذر الرئيس الفرنسي من أنه «إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة فمن الواضح أنه سيتعين تطبيق الإجراءات المخطط لها اعتباراً من 2 نوفمبرلأنه (الحل) سيكون قوبل بالرفض»، مضيفاً: «نأمل أن يكون هناك رد إيجابي غداً».

لالخارجية البري بريطانيا المملكة المتحدة فرنسا 48 ساعة

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