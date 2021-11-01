الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

محافظ الغربية يستقبل الأب برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا

طارق رحمي
طارق رحمي

استقبل أمس، محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والدكتور محمود عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، والمستشار العسكري العقيد أيمن فكري، والدكتور حسن محمد عيد، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، ومنسق رعاية الطلاب بالكلية.

جاء ذلك لتقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى المشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي، وقام الأب برنابا، والدكتور محمود عثمان بتقديم درع كلية الشريعة والقانون، وكتاب (الإمام والبابا) لسيادة المحافظ، والمستشار العسكري. 

وفي ختام اللقاء، أكد سيادة المحافظ أهمية تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

محافظ الغربية الأب برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك جامعة الأزهر انتصارات أكتوبر المجيدة

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