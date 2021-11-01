بعد ساعات من إطلاق سراحهم.. القبض على رموز النظام السابق في السودان

أعادت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، القبض على عدد من رموز النظام السابق، بعد ساعات من إطلاق سراحهم.

ونقلت قناة العربية عن مصادر، أنه تم القبض على رموز النظام السابق، مجددًا، بعد ساعات على إطلاق سراحهم.

وبث التلفزيون الرسمي خبر إقالة النائب العام السوداني مبارك محمود وسبعة آخرين من وكلاء النيابة في ساعة متأخرة ليلة أمس، ولكن لم يوضح إن كانت للإقالة صلة بقرار الإفراج عن منسوبي نظام البشير أم لا، ولكن الخطوة كانت قد لاقت استياء شعبيًا واسعًا واستنكارًا من الناشطين ولجان المقاومة.

وكانت مصادرقد أفادت أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعفى أمس النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزيرُ الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومديرُ الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي.

وأفادت مصادر أمنية في السودان، الأحد، بالإفراج عن إبراهيم غندور رئيس حزب البشير، بأن المفرج عنهم من نظام البشير سبق، وصدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أنه تم إفراج السلطات المختصة عن عدد من القيادات النظام السابق الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر.

وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.

وفي الخرطوم تسابق عددًا من الوساطات والمبادرات قيل إن عددها بلغ الخمسة لاحتواء تداعيات القرارات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأبرز هذه الوساطات هي تلك التي تنوي دولة جنوب السودان طرحها على الأطراف في الساعات القادمة، بعد وصول وفد رفيع يقوده توت قلواك المستشار الأمني للرئيس سلفاكير إلى العاصمة الخرطوم.

