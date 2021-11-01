«مياه أسيوط» يُشدد على الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» في موعدها

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتى تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للقرى الأكثر احتياجًا بكافة أرجاء المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس هشام درة محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومجموعة من استشاري المشروعات وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الانجاز بالمشروعات القائمة، والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية، والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بانتهاء الأعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات، وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع، وفي هذا الإطار تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات.

كما وجه على أهمية الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصًا على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين، فضلا عن أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأكيد دور المشاركة المجتمعية أثناء تنفيذ المشروع ليكون على أتم استعداد لاستقبال استفسار المواطنين لتحقيق أكبر استفادة منه.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التخفيف عن كاهل الأكثر احتياجاً في القرى برفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.