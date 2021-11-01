4525 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 4525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و771 ألفًا و965 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفًا و100 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 89 مليونًا و360 ألفًا و231 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.