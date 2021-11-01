الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: تزيل 13 ألف حالة تعدٍ على المجاري المائية حتى الآن

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على المجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، خلال مدة 6 أشهر. 
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، إن  أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي ١٨٠ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبًا، مشيرًا إلى أن ما تم إزالته حتى الآن حوالي ١٣ ألف حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبًا.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، في بيان، أنه بذلك يصبح إجمالي أعداد الإزالات المتبقية حوالي ١٦٧ ألف حالة، بمساحة ١٦.٨٠ مليون متر مربع تقريبًا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، قد أكد على مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى إزالتها فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

ووجه وزير الموارد المائية والرى، استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق  مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ولفت إلى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" .
 

تعاون قانون النيابة القوات المسلحة حملات إزالة أراضي حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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