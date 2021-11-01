الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طرق مختلفة لارتداء البنطلون الجلد أثناء الحمل في موضة شتاء 2022

البنطلون الجلد للحوامل
البنطلون الجلد للحوامل

مع قدوم فصل الشتاء، تسعى كل الفتيات لمعرفة اتجاهات الموضة الشتوية لعام 2022، حيث تفضل الكثيرات منهن ويعشقن أزياء الشتاء أكثر من أي شيء آخر، ولكن في حالة وجود حمل يكون الأمر صعبًا لكن دور الأزياء العالمية أصدرت هذا العام مجموعة من أبرز صيحات الموضة للحوامل لشتاء 2022، خاصة البنطلون الجلد وهو محبب لكل الفتيات.

ووفقا لموقع "fustany" نرصد أبرز صيحات الموضة للحوامل لارتداء البنطلون الجلد  لشتاء 2022، وفقا لمنصات الأزياء العالمية.

 - بنطال جلدي ملون

السراويل الجلدية أفكار الزي الأمومة

 يجب أن تكون بنطلونك الجلد يناسبك، حسب عمر طفلك في ذلك الوقت وارتديه مع السترة والمعطف المفضل لديك لا تخف أيضًا من تجربة اللون، ويعتبر الألوان المبهجة في الجلد موضة شتاء 2022، فاختاري ما يناسبك.

 - بنطلون جلدي فضفاض

السراويل الجلدية أفكار الزي الأمومة

يمكنك أيضًا اختيار بنطلون جلدي فضفاض أكثر حتى تشعر براحة أكبر خاصة خلال فترة الحمل  ، وإذا كنت تحب المظهر الكبير بشكل عام ، فسيكون هذا رائعًا مع سترة كبيرة الحجم قليلاً، والتي تعطي مظهر أنيق وجمالي للغالية ويتانسب معك.

 - طماق جلد الأمومة

السراويل الجلدية أفكار الزي الأمومة

 أصبح الوضع أكثر سهولة علي المرأة الحمل ، قد تجدين أن اللباس الداخلي الجلدي أكثر راحة طفلك ، فقط تأكدي من أنها ليست ضيقة جدًا على بطن طفلك، و هناك بعض البنطايل الجلدية المخصصة للحوامل في السوق، بمختلف الوانها.

 - طماق جلدية لمظهر أنيق

السراويل الجلدية أفكار الزي الأمومة

يمكن ارتداء طماق الجلد مع بلوزة جميلة وسترة أو تلبس بلوزتك بحزام، و يمكنك أيضًا ارتداء المعطف الأنيق المفضل لديك بحزام والذي سيكون مظهرًا رائعًا في المساء مع بعض الكعب. 

 - ارتداء طماق الجلد أثناء الحمل

السراويل الجلدية أفكار الزي الأمومة

إذا كنت تبحثين عن مظهر غير رسمي ومريح أكثر ، فإن ارتداء سترة طويلة أو سترة كبيرة الحجم سيكون رائعًا مع طماق الجلد أيضًا، ويمكنك ارتداء هذا مع أحذية رياضية 

قدوم فصل الشتاء اتجاهات الموضة الموضة الشتوية لعام 2022 ازياء الشتاء دور الأزياء العالمية أبرز صيحات الموضة للحوامل لشتاء البنطلون الجلد

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وائل لطفي

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