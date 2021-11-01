اليوم.. محاكمة سائق ضرب طفلة حتى الموت في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم "ابراهيم .م" سائق لاتهامه بضرب طفلة حتى الموت في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف قرار إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وحال كون المتهم بالغا ضرب عمدًا المجني عليها حنين أسامة بأن تعدي عليها ضربا وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها والضرب افضي الي موتها ، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عامًا من العمر علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة أسامة .ع، كهربائي بتحقيقات النيابة العامة بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مطلقته والدة المجني عليها مفادها حدوث إصابتها علي إثر سقوطها من الدرج، فانتقل لمحل تواجد الصغيرة وأثناء ذلك تلقي اتصالاً اخر مفاده قيام المتهم باعتياد التعدي علي نجلته بالضرب وإحداث إصابته، وشهد مصطفي كامل صاحب ورشة دوكو بكونه أحد الجيران الملاصقين لمحل إقامة المتهم والمجني عليها ووالدتها واضاف باعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها ووالدتها بالسب والضرب وابان الواقعة وعقب خروج والدة المجني عليها تناهي لسمعه صراخ الطفلة ورطمها بالأرض والحائط.

وتضمنت شهادة ضابط شرطة بقسم حلوان بأنه توصلت تحرياته اعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها واضاف بتوصل تحرياته لقيام المتهم إيوم الواقعة برطم الصغيرة بالحائط وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها .

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تعزي وفاة المجني عليها الي الإصابات المرضية وما احدثته من نزيف دموي علي سطح المخ وبالتجويف البطني أدى الي حدوث صدمة والوفاة، كما أقرت والدة المجني عليها حال استجوابها بتحقيقات النيابة العامة أنه وعقب خروجها لإحضار بعض العقاقير للمجني عليها علي أثر اعياءها وتركها رفقة المتهم وعند عودتها تبين لها قيامه بالتعدي علي نجلتها واحداث ما بها من إصابات.