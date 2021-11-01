الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. جلسة تعويض خالد الغندور 10 مليون من عبد الناصر زيدان

الإعلامى خالد الغندور
الإعلامى خالد الغندور

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة عبد الناصر زيدان فى دعوى تعويض بمبلغ عشرة مليون جنية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور لنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائة اغنية تسيء للاعلامي خالد الغندور بإسم “بلية الدلدول”.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلًا عن الإعلامي خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبًا الحكم عليه بتعويض قدرة عشرة مليون جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة “فيسبوك” الخاصة به وغنائه اغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) ووضعه صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

 

 

أولى جلسات عبدالناصر ذيدان المحكمة الاقتصادية محاكمة حماية المستهلك

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