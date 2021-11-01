الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل بحوزته أقراص مخدرة قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل بيعها لعملائه بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات، بإتجار عاطل في الأقراص المخدرة، ويتخذ من مسكنه بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ومقابلة زبائنه من مدمني المواد المخدرة.

 

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم المذكور، وتبين أنه يُدعى عبد الرحيم. م. ا 35 عامًا، عاطل، يقيم بدائرة المركز، له نشاط إجرامي، وسبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 64 قرص تامول مخدر ومبلغ مالي، و 2 هاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من محصلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

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