تونس: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا

أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط، أن أكثر من 50% من المواطنين تم تلقيحهم بشكل كامل ضد كورونا، مشدّدًا على ضرورة توخي الحذر رغم استكمال عمليات التلقيح.

وقال "مرابط" في بيان، إن "أكثر من 4 ملايين و نصف المليون مواطن استكملوا عملية التلقيح ضد كورونا وهو عدد لا يستهان به، فهو يمثل أكثر من 50 بالمائة من المواطنين المعنيين بالتلقيح وهي غاية لكسب المناعة الجماعية، أي تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين في في ظرف وجيز".

و بين الوزير أن تونس حققت نجاحًا في هذا الإطار بعد تلقيحها مليون و نصف المليون مواطن خلال 30 ساعة فقط.

لكن "مرابط" أشار كذلك إلى أن "تونس تشكو من نقص فادح في كميات الأدوية، و أهمها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، و هناك نية توفير مخزون استراتيجي للأدوية".

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.