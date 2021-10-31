قريبًا.. حنان مطاوع تعود للمسرح بـ«سيدتى الجميلة»

تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث تواصل تصوير أحداث مسلسل "وش تالت" الذي تقوم ببطولتة مع الفنان محمود عبدالمغني وهو ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة، حيث تصل حلقاته لـ15 حلقة ومن المقرر ان تنتهي منه خلال الفترة المقبلة علي أن يعرض بعد ذلك علي إحدى المنصات.

وكشف مصدر مقرب، لـ"الدستور"، أن الفنانة حنان مطاوع اتفقت مع إدارة المسرح القومي علي تقديم بطولة عرض مسرحي علي خشبة المسرح القومي نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل كحد أقصي ويحمل العرض الذي ستقوم بتقديمه اسم سيدتي الجميلة، ويشاركها البطولة الفنان الكوميدي أحمد أمين وهو من إعداد وإخراج محسن رزق وستبدأ في بروفاته الفترة المقبلة، كما سيقوم مخرج العرض بترشيح باقي الأبطال معها.

وتألقت حنان مطاوع مؤخراً بإطلالة فرعونية فخمة خلال عرض الأزياء الذي قدمه مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري وذلك ضمن فعاليات معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، الذي افتتحه الرئيس السيسي يوم 9 أكتوبر الماضي، وظهرت حنان مطاوع بفستان فرعوني مطرز باللون الذهبي بذيل طويل ومرصع بالأحجار الزرقاء والذهبي، كما شملت الإطلالة وجود الرمز الفرعوني مفتاح الحياة، وارتدت حنان تاجا فرعونيا، لتأكيد زمن الإطلالة والتي نالت إبهار وإعجاب الحاضرين.