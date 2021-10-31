شاب يشعل النار فى شقيقته بسبب الميراث بالدقهلية

أشعل شاب بقرية «كفر الكردي» التابعة لمركز الكردي في محافظة الدقهلية، اليوم، النيران في شقيقته بعدما سكب عليها البنزين لخلاف على الميراث، ما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفة واشتعال النيران في المنزل ونقلها الى مستشفى في حالة خطرة، وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال بعد نشوب خلاف بينهما.

ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا، وأن الحريق نشب بشقة في الدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ونتج عن الحريق إصابة وداد زكريا محرز محمد عوف، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى «ميت سلسيل»، وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤالها، اتهمت شقيقها، المدعو محمد زكريا محرز محمد عوف، 42 عاما حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان، بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكي كان بحوزته ثم إشعال النار بها باستخدام قداحة «ولاعة»، ما أحدث إصابتها وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، كما قررت المصابة وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمة

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري قسم الكردي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.