براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصباغة والتجهيز بحدائق القبة، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسين كهرباء، كنترول، براتب 5000 جنيه.

كما تطلب الشركة، فني تجهيز أقمشة، وذلك براتب 4000 جنيه.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 24515525، أو التوجه لمقر الشركة في 26 شارع محمد عبد الحليم، الخليج المصري، ح.ائق القبة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.