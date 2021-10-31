الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يعثر على رضيعة بجوار أرض زراعية.. والأم طالبة بحقوق المنصورة

رضيع
رضيع

عثر عامل على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة بجوار أرض زراعية بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة، فى محافظة الدقهلية، الحبل السرى مربوط وملفوفة ببطانية وترتدى ملابس أطفال.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز المنصورة بورود بلاغ من عبدالله عبدالرحمن٣٥ سنة عامل ومقيم قرية "اويش الحجر " بعثوره على طفلة لقيطة (حديثة الولادة - الحبل السري مربوط ) ملقاة بجوار أرضه الزراعية الكائنة بقرية "سلكا " دائرة المركز، ملفوفة ببطانية وترتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وعمرها حوالي يومان، وتم إيداعها مستشفى المنصورة الدولي "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها.

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز لتحديد والدة الطفلة المعثور عليها، وتبين أنها "نانسی.م.م" ۱۹ سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية حقوق جامعة المنصورة ومقيمة قرية "اويش الحجر" دائرة المركز.

وباستدعاء والدة الأخيرة جدة الطفلة "أميرة.ع.ش"٤٢ سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بصحتها وأن ابنتها حملت سفاحا منذ حوالي ثمانية أشهر من " أحمد.ع.ال" الذي غادر البلاد إلى دولة ليبيا منذ حوالي ستة أشهر وخشية افتضاح أمر ابنتها، قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية لها بعيادة خاصة بالدكتور "محمد.ر" بالقرية محل إقامتهم ولم يكن يعلم بحمل نجلتها سفاحا، وقامت بتسليم المولودة لشقيقها "عبد الرازق. ش" ٥٣ سنة عامل ومقيم بذات القرية، وقام بلفها ببطانية ووضعها بمكان العثور عليها، وأضافت بان ابنتها في حالة إعياء شديد، عقب عملية الولادة.

عامل طفلة حديثة الولادة قريه سلكا الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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