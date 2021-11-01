استنشق بعض الزيوت العطرية.. طرق لزيادة طاقتك فى الصباح

يحدد روتيننا الصباحي طريقة استمرارنا خلال اليوم، لذا فإن قضاء الوقت الذي نسافر فيه عادةً للعمل على الرعاية الذاتية يؤثر بشكل كبير على صحتنا.

في التقرير التالي أوضح الخبراء، بموقع "the guardian" البريطانية، عدد من الطرق التي تساهم في زيادة الطاقة خلال الصباح.

خذ حمامًا عميقًا:

بدلاً من الإمساك بهاتفك فورًا عند الاستيقاظ، جرب حمامًا عميقًا، حيث يعتبر شكل من أشكال التأمل، حيث يساعد على تقليل التوتر والإرهاق وزيادة التركيز والوضوح.

إعادة الترطيب:

في الليل، نفقد الماء من خلال التعرق واستنشاق الرطوبة وبواسطة الكلى التي تصنع البول، لذلك عندما نستيقظ بعد ثماني ساعات تكون أجسامنا جافة.

أوضح الخبراء، إن شرب كوب كبير من الماء أول شيء يستغرق القليل من الوقت ولكنه أمر حيوي لصحتنا العقلية والجسدية، فعندما نشعر بالجفاف نشعر بالتعب والركود، لذا فإن كوبًا بسيطًا من الماء يمكن أن يعزز على الفور مستويات الطاقة.

ارفع شيئًا ثقيلًا:

10 دقائق فقط من رفع بعض الأوزان الثقيلة تكفي لضخ الدم حول جسمك وتجعلك تشعر بالصفاء الذهني، حيث يمكن أن يؤدي رفع الأثقال إلى تعزيز الطاقة وبناء الثقة والمساعدة في إدارة الاكتئاب والقلق والتوتر.

خفض الحرارة أثناء الاستحمام:

يمكن أن يؤدي تفجير جسمك بالماء البارد إلى تقليل التوتر وبناء المرونة ورفع مستويات اليقظة وزيادة قوة الإرادة وتحسين الدورة الدموية والجهاز المناعي.

تحضير وجبة فطور مغذية:

الإفطار المثالي يجب أن تحتوي على بعض البروتين وبعض الدهون، من الناحية المثالية مع الكربوهيدرات المعقدة اختياري، جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الألوان من الفاكهة أو الخضار.

الاهتمام بعادات النظافة اليومية:

التنظيف بالفرشاة وحده ينظف 60٪ فقط من أسنانك، فبعد تنظيف الأسنان بالفرشاة سيساعد في الحفاظ على صحة الفم ومنع التهاب اللثة وتسوس الأسنان، مما يجعلك تشعر بالانتعاش.

استنشق بعض الزيوت العطرية:

يستغرق شم بعض الزيوت العطرية حرفيًا ثوانٍ ويمكن أن يضيف جاذبية فورية إلى صباحك، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الجزيئات الموجودة في زيوت الحمضيات تعبر الحاجز الدموي الدماغي عند استنشاقها، مما يكون له تأثير مباشر على المناطق التي تتحكم في مشاعر القلق والتوتر.