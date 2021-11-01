الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل الطفل المتوفى يشفع لوالديه يوم القيامة؟

الشيخ يسرى عزام
الشيخ يسرى عزام

قال الشيخ يسرى عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الطفل الذي يموت قبل دون الحلم، أي قبل، أى أن يبلغ الحلم، يشفعه الله إليه في أبيه وأمه يوم القيامة، أي يشفع لوالديه يوم القيامة.


واستشهد عزام بما قاله ابن قدامة رحمه الله: "وإن كان الميت طفلًا، جعل مكان الاستغفار له: "اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا وسلفًا وأجرًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله" انتهى من المغني(2/182).


وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من سائلة عبر البث المباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: هل الطفل الذي توفاه الله يكون شفيعا يوم القيامة؟ أن التكبيرة الرابعة ندعو لوالدي الطفل، بأدعية كثيرة، فقد جاء في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله للملائكة: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد".

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 


حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ يسري عزام الطفل ابن قدامة الاستغفار المغنى المؤمنين يوم القيامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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