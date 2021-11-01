هل الطفل المتوفى يشفع لوالديه يوم القيامة؟

قال الشيخ يسرى عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الطفل الذي يموت قبل دون الحلم، أي قبل، أى أن يبلغ الحلم، يشفعه الله إليه في أبيه وأمه يوم القيامة، أي يشفع لوالديه يوم القيامة.



واستشهد عزام بما قاله ابن قدامة رحمه الله: "وإن كان الميت طفلًا، جعل مكان الاستغفار له: "اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا وسلفًا وأجرًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله" انتهى من المغني(2/182).



وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من سائلة عبر البث المباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: هل الطفل الذي توفاه الله يكون شفيعا يوم القيامة؟ أن التكبيرة الرابعة ندعو لوالدي الطفل، بأدعية كثيرة، فقد جاء في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله للملائكة: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد".

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